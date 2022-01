Santana de Parnaíba é confirmada como sede e Ska Brasil jogará Copa São Paulo 2022

Foto: Marcio Koch/ Secom

Time do pentacampeão Edmilson estreia na Copinha e receberá Vasco, Rio Claro e Lagarto

Competição mais tradicional das categorias de base, a Copa São Paulo de Futebol Jr. 2022 terá um novo clube entre os participantes. A Federação Paulista de Futebol oficializou o município de Santana de Parnaíba como cidade sede pela primeira vez utilizando o Estádio Municipal Gabriel Marques da Silva, e o Futebol Clube Ska Brasil estreará na Copinha como time do município que tem a melhor gestão pública do país.

Após inaugurar o Estádio Municipal de Santana de Parnaíba no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 deste ano, o Ska Brasil terá a oportunidade de jogar a principal competição de base do país a partir de janeiro. “Para nós é muito gratificante poder estrear na Copinha e isso se dá graças ao ótimo trabalho da Prefeitura de Santana de Parnaíba e da Secretaria de Esportes, que tem uma estrutura excelente e construiu um estádio espetacular. Esperamos fazer uma ótima competição para mostrar um pouco do trabalho que está sendo realizado no Ska Brasil e no município”, afirmou o pentacampeão Edmilson Moraes, sócio fundador do Ska.

Fundado em 2019 para trabalhar a formação de jovens atletas com foco nos pilares psico-social, o Ska Brasil visa formar melhores cidadãos para a sociedade e trabalha com metodologia própria de futebol. O clube de Edmilson segue se preparando para a Copinha sob os comandos técnicos do experiente professor José Nogueira Jr. e receberá Vasco (RJ), Rio Claro (SP) e Lagarto (SE) em Santana de Parnaíba, sendo a estreia diante do Rio Claro no dia 05 de janeiro às 08h45.

Com capacidade para 7.200 pessoas e gramado sintético, o Estádio Municipal Gabriel Marques da Silva foi inaugurado pelo ex-prefeito Elvis Cezar no dia 30 de dezembro de 2020, oferecendo estrutura moderna e adequada para receber grandes partidas, e poderá ser sede da Copinha até as semifinais da competição.

Em 2021 o Ska fez sua estreia no Paulista Sub-15 e Sub-17, fazendo uma excelente campanha e surpreendendo grandes clubes como São Paulo e Corinthians, que foram derrotados na primeira e segunda fase, respectivamente, pelo time novato, que caiu somente nas quartas de final diante do Palmeiras no Sub-15, categoria que marcou história ao vencer 8 de 9 jogos como mandante durante a campanha. Ainda em 2021, o Sub-14 do Ska Brasil foi campeão da Aldeia International Cup, disputada no Centro de Treinamento do Retrô FC, em Pernambuco. Já em 2020, em meio a pandemia, o Ska disputou a Série B do Paulista (Sub-23), chegando às oitavas de final, mas como o estádio ainda não estava inaugurado, o clube teve que mandar seus jogos em Osasco.