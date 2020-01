Santana de Parnaíba fecha 2019 com um dos menores índices de homicídios da Região

Foto: Fabiano Martins / Bloqueio na rotatória do 18 do Forte com Yojiro

Nos últimos anos, a cidade de Santana de Parnaíba tem alcançado números expressivos em relação a segurança urbana, sendo eleita no ano passado a 2ª cidade mais segura do Brasil e 1ª no Estado de São Paulo de acordo com a Consultoria da Revista Exame, Urban Systems.

E o último levantamento, realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, apontou que o município teve a menor taxa de homicídios da Região Metropolitana, registrando apenas 3 casos dolosos, ratificando a eficiência das forças de segurança que atuam no combate à criminalidade na cidade.

O Prefeito Elvis Cezar comentou a respeito dos dados. “Hoje eu quero agradecer a todas as polícias da nossa cidade, pelos indicadores, pelo sucesso do ano de 2019. Termos apenas três homicídios na nossa cidade, são indicadores de países de primeiro mundo,” falou.

Estes indicadores positivos são resultados das ações e dos investimentos realizados pela gestão do Prefeito Elvis Cezar, como a implantação do Sistema Detecta e das luminárias de LED, a Patrulha Guardiã Maria da Penha, renovação da frota da Guarda Municipal, bem como dos equipamentos utilizados pelos agentes de segurança, que atuam com o objetivo de zelar pelo patrimônio público e pela segurança da população.