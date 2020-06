Santana de Parnaíba – Obras do Terminal Rodoviário da Fazendinha e de Alphaville entram na reta final

Foto: Marcio Koch/ Secom

Em breve, os moradores da região da Fazendinha (foto acima) contarão com um moderno terminal rodoviário, que vai proporcionar mais conforto e segurança aos motoristas e usuários do transporte público.

As equipes responsáveis estão fazendo os últimos detalhes no local, que terá o mesmo padrão do terminal de ônibus da região central e contará com 8 baias de ônibus, por onde passarão 5 linhas municipais e 7 intermunicipais.

Além da unidade da Fazendinha e do Centro, também está em andamento a construção do terminal de ônibus de Alphaville, ampliando para três, contribuindo para a mobilidade urbana e fluidez do trânsito nas principais macrorregiões da cidade.