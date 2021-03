Estado de São Paulo inteiro na Fase Vermelha a partir de sábado, dia 06. Veja regras.

O governador João Dória, do Estado de São Paulo, na coletiva de imprensa de hoje, decretou para todo o estado:

“Diante do agravamento da pandemia, todo o Estado de SP entrará em fase vermelha a partir da 00:01h de sábado.

A medida será válida entre os dias 6 e 19 de março.

A ocupação de leitos de UTI no Estado está superior a 75% e os dados indicam que as duas próximas semanas serão as piores desde o início da pandemia.

Mais do que nunca, o apelo para que a população se proteja é necessário. Relembro também que nesta fase, apenas serviços essenciais poderão funcionar.”