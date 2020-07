Em menos de seis meses prefeitura libera pistas da Yojiro Takaoka nos dois sentidos para tráfego de veículos

Foto: Marcio Kock / Secom

Na última semana a prefeitura deu mais um importante avanço nos trabalhos de mobilidade urbana em uma das principais macro regiões da cidade, que é o bairro Alphaville – Tamboré.

As 07h da manhã da última sexta feira, dia 10, foi liberado o tráfego de veículos no trecho da Av. Yojiro Takaoka, no sentido Barueri-Santana, que agora não conta mais com semáforo proporcionando aos motoristas fazer o percurso com mais rapidez, agilidade e segurança. Iniciada em janeiro deste ano, a principal avenida da região foi liberada para tráfego em ambos os sentidos em menos de seis meses.

Agora com os dois sentidos liberados, a prefeitura vai intensificar a construção do Túnel na Praça da Paz (subterrâneo), que fará o ligamento entre as Avenidas Marcos Penteado e Universitário com a Yojiro Takaoka. De acordo com a secretaria responsável, a conclusão das obras estão previstas para o segundo semestre de 2020.