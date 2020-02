Shopping União de Osasco recebe o Quiosque Magic Candies

Foto: Divulgação

Localizado no Piso Voegeli, o quiosque tem a proposta de resgatar a paixão de infância a partir da customização do algodão doce.

O Quiosque Magic Candies é a nova operação recebida pelo Shopping União de Osasco, já encontrada no Piso Voegeli do mall. A marca, criada por duas amigas, nasceu para resgatar uma paixão de infância, o algodão doce.

O objetivo é propor uma experiência divertida e saborosa para o consumo do doce. No quiosque, com decoração que remete ao mundo do conto de fadas, é possível customizar o próprio algodão doce.

Serviço:

Quiosque Magic Candies – Shopping União Osasco

Local: Av. dos Autonomistas, 1400, Piso Voegeli, em frente à Praça de Alimentação do Shopping União Osasco

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, entre 12h e 20h.

Estacionamento gratuito nas primeiras duas horas.

