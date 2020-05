SHOPPINGS ELDORADO E GOLDEN SQUARE ABREM ESPAÇO PARA TESTAGEM PARA COVID-19 POR DRIVE-THRU . Preço: R$310,00.

Foto: ilustração

São Paulo, 15 de maio de 2020 – Os estacionamentos dos shoppings Eldorado, na Capital, e do Golden Square, em São Bernardo do Campo, administrados pela Ancar Ivanhoe, recebem postos para a realização dos testes rápidos de COVID-19 por Drive-Thru, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. A iniciativa conta com a parceria do Grupo LABCLIM. A coleta, que é simples e rápida, acontece de segunda-feira a domingo, sempre das 8h às 20h. Para a realização do exame, não há necessidade de pedido médico e nem de agendamento prévio. O valor é de 310,00.

O teste é realizado de maneira segura sem precisar sair do carro. Após o cadastro, o cliente segue para os espaços destinados para a realização do exame, que utiliza a metodologia anticorpo (IGM/IGG). O resultado sai em até 4h após o teste, no site da LABCLIM.