SUSPEITA DE CORONAVÍRUS EM SANTANA DE PARNAÍBA FOI DESCARTADA

De acordo com o último Boletim de monitoramento, divulgado na data de hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, o paciente que foi registrado como sendo morador de Santana de Parnaíba passou por exames e não foi diagnosticado com o Coronavírus, sendo retirado da lista de suspeitas. Além disso, a pessoa tinha endereço cadastral no residencial de Alphaville (Tamboré 3) de Santana de Parnaíba, mas foi constatado que ele reside atualmente no bairro de Moema, na cidade de São Paulo. Seu estado de saúde está normal.

A prefeitura continuará monitorando junto ao Governo do Estado a situação de qualquer suspeita ou confirmação de casos, mantendo informada a população com devida a responsabilidade que nos cabe.