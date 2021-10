UBS Alphaville e Saúde de Santana de Parnaíba, homenageiam Dr. Wanderley por sua aposentadoria

Fotos: Kátia Peuckert

Na tarde de ontem, a equipe da UBS Alphaville se despediu do Dr. Wanderley, seu clínico geral, este que se aposentou por completar 75 anos de idade. Foi uma emocionante despedida com direito a um lindo bolo com o seu nome e a presença da equipe e da vice-prefeita Rosália Dantas e seu esposo Luiz Procópio.