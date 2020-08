Vice-governador Rodrigo Garcia encontra deputados estaduais e deputado Cezar esteve presente

Foto: Divulgação

Em reunião no Palácio dos Bandeirantes, dia 25/08, o vice-governador Rodrigo Garcia discutiu com deputados estaduais o Orçamento do Estado para 2021. O deputado estadual Cezar e o secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Antônio Carlos Malufe, participaram da audiência que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes.

Os parlamentares tiveram a possibilidade de discutir com o vice Garcia medidas para a retomada da economia com programas e ações para enxugar a máquina, otimizar o trabalho e garantir a continuidade dos serviços do Estado para o desenvolvimento dos municípios e a recuperação pós-pandemia do novo coronavírus.

“Foi um encontro bastante esclarecedor a respeito das ações do Estado para que haja uma mudança administrativa e tributária”, disse Cezar. “São Paulo trabalha com consciência e transparência e conta com o Parlamento Paulista e toda a sociedade para a retomada da economia”, concluiu o deputado.

Também participaram da reunião os deputados estaduais (líder do Governo) Carlão Pignatari, (líder da Bancada do PSDB) Carla Morando, Analice Fernandes, Maria Lúcia Amary, Mauro Bragato, Edmir Chedid, Estevão Galvão, Rodrigo Moraes e Paulo Corrêa Jr.