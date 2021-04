Vice-prefeita Rosália Dantas recebe doações de residenciais de Alphaville para o FSS de Santana de Parnaíba

Foto: Reprodução do Facebook

Os residenciais de Alphaville estão se mobilizando para arrecadar alimentos para doar às famílias de Santana de Parnaíba que sofrem com a triste realidade da pandemia, onde a classe social mais carente passa pelo desemprego, precisa de alimentos e produtos de higiene, dentre outras doações.

O Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira dama Vanessa Ferreira Pereira, tem feito pontos de entregas de cestas de alimentos e percorrendo os bairros da cidade com caminhão com doações de móveis, eletrodomésticos, dentre outros ítens doados e arrecadados.

A vice prefeita Rosália Dantas, que por 7 anos foi Chefe da Regional Alphaville e Tamboré, e que conquistou um relacionamento muito próximo dos integrantes dos residencias, tem sido chamada pelos mesmos, para receber importantes doações de itens de primeira necessidade, principalmente, alimentos não perecíveis.

No dia 05 de abril foi a vez da diretoria do Residencial Tamboré 3, visto na foto com Rosália Dantas, que arrecadou com a solidariedade dos seus moradores, alimentos diversos.

Rosália, muito satisfeita com a importante ajuda, agradeceu a todos por estarem ajudando a alimentar a população mais necessitada neste momento crítico da pandemia. E, ainda ouviu dos seus amigos parceiros doadores, que não vão parar por aí. Pretendem sempre ajudar. Uma iniciativa que vem sendo repetida em outros residenciais e que torna o trabalho da vice-prefeita cada vez mais participativo na nova gestão do prefeito Marcos Tonho e da Primeira Dama Vanessa.