Em 16 de março, teve início a Operação denominada “CIDADE SEGURA” da Polícia Militar

Foto: Divulgação

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20º BPM/M), está iniciou no dia 16 de março, a Operação denominada “CIDADE SEGURA”, das 15:00 com término previsto para às 23:00, visando proporcionar maior segurança à população em toda circunscrição da 5ª Cia PM, município de Barueri.

A operação está sendo realizada nos locais de grande circulação pública com emprego de US das subunidades com a colaboração das GM e Órgãos Municipais de Trânsito, através de fiscalização seletiva por meio de abordagens a motocicletas e veículos suspeitos, simultaneamente Pontos de Bloqueio e diversos pontos de saturação, conta também com a participação do efetivo do CPRv (Comando de Policiamento Rodoviário) na fiscalização de rodovias Estaduais.

A ênfase da operação está sendo em ações pontuais nos logradouros e horários que apresentam elevação dos indicadores criminais, aumentando a fiscalização de motocicletas e de seus ocupantes e a presença policial ostensiva em locais com incidência de crimes contra o patrimônio, notadamente os de roubos outros, furtos de veículos e roubo de carga.