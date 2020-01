Barueri abre inscrições para Oficinas de Artes

Foto: Bob Cruz – Secult Barueri

Quando se inicia um novo ano sempre planejamos novas metas e objetivos. Então, que tal fazer um curso artístico? A Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri convida crianças, jovens e adultos a integrar esse mundo fazendo arte através de um dos mais de 45 cursos livres de iniciação artística em música, teatro, dança, artes visuais, circo e até xadrez.

As inscrições para novos alunos de artes começam na segunda-feira (dia 6). Quase não há limite de idade, uma vez que em muitos cursos como Baby Ballet, Baby Teatro, Coral Infantil e Jazz Kids podem se inscrever crianças a partir de 4 anos de idade.

Para os demais cursos, a idade mínima é de 7 anos, exceto Zumba, que é de 15 anos. As inscrições podem ser feitas em uma das bibliotecas municipais, acompanhados de um responsável, se o interessado for menor de idade.

Atualmente a Secretaria de Cultura e Turismo possui mais de 9 mil alunos matriculados em algum curso de artes ou xadrez. De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Jean Gaspar, o exercício da arte desenvolve o senso crítico e a consciência de que o aluno é capaz de contribuir com a cena artística e cultural onde ele esteja inserido, agindo de maneira responsável na sociedade. “É a Educação pela Arte modificando a vida das nossas crianças, jovens e adultos”.

Cursos de Oficinas de Artes

Inscrições: A partir de 06/01

Documentos necessários: cópias do RG do aluno e do responsável; comprovante de residência (para os interessados nos cursos de dança e teatro será preciso atestado médico)

Informações: 4199-1609