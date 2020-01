Em 2019, recolhimento seletivo de animais atendeu cerca de 900 bichos em Barueri

Foto: Karina Borges/ Secom

Implantado em 2018 pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema), o recolhimento seletivo de animais é realizado pelo Cepad 2 (unidade 2 do Centro de Atendimento e Proteção ao Animal Doméstico) e consiste em tirar das ruas animais que estejam doentes, principalmente com zoonoses (doenças transmissíveis para outros animais e para o ser humano), gravemente feridos ou agressivos. Para animais saudáveis, há a aplicação do método CED (capturar – esterilizar – devolver).

O serviço assiste mensalmente 80 bichos e, em 2019, já atendeu cerca de 900 animais.

O Cepad 2 é acionado e encaminha uma equipe para o local, onde constata o estado do animal. Se ele se enquadra nos critérios, é enviado ao órgão para o pronto-atendimento, é examinado, tratado de acordo com a patologia e, após a recuperação, é vermifugado, castrado e destinado para a adoção.

Os animais que não se enquadram nesta categoria são os que possuem tutores e/ou estejam em situação de rua, porém saudáveis. O Cepad 2 não recebe animais diretamente na sua unidade, sendo necessário o contato com a equipe para avaliação no local.

A solicitação do serviço pode ser feita no Cepad 2 através dos números (11) 4706-3953 (ligação) de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h; e (11) 94159-5003 (WhatsApp), após as 16h e aos finais de semana e feriados.

A estrutura de recolhimento de animais é composta por dois veículos para captura, uma ambulância de tratamento semi-intensivo (Resgate Animal) e canil para recepcioná-los durante o tratamento.

Os munícipes que necessitarem de atendimento para acompanhamento e tratamento de seus pets e adoção de animais, podem agendar no Cepad 1, através do telefone (11) 4198-0819.

Abandono de animais

A maior parte da demanda do recolhimento se deve ao alto índice de abandono de animais, que é um crime previsto na lei federal 9.605/1998 e na lei municipal 2.588/2017. A previsão para 2020 é aumentar a captura de animais de rua para esterilização e soltura, além de ampliar as ações de conscientização sobre a guarda responsável, as fiscalizações contra o abandono e os mutirões de castração.

O serviço de recolhimento seletivo de animais está diretamente condicionado à capacidade de acolhimento do Cepad 1. Por isso, a adoção é muito importante para o Resgate Animal, pois permite o melhor gerenciamento da estrutura abrindo novas vagas para acolhimento.