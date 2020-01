20o. BPM – POLÍCIA MILITAR REALIZA SONHO DE CRIANÇA DE 6 ANOS

Foto: Divulgação

Na tarde do dia 09, a Sede do Vigésimo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, recebeu a visita de Miguel, uma criança com apenas 6 anos de idade, admirador da Polícia Militar.

Embora o menino possua algumas deficiências, desde pequeno demonstra para os familiares o afeto que tem pela Instituição e diz sempre que seu maior sonho é conhecer a “Casa da Polícia”.

Sua mãe resolveu lhe fazer uma surpresa, entrou em contato com a seção de Comunicação Social do 20º Batalhão, contou a história de seu filho e questionou sobre a possibilidade de visitar a Unidade.

O menino não sabia que seu sonho estaria prestes a acontecer, ao entrar no quartel demonstrou uma alegria implacável, abraçou os policiais e declarou muito alegre, “Este é o melhor dia da minha vida”.