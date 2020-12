Deputada federal Bruna Furlan divulga a aprovação de tratado contra intolerância no Brasil, no qual teve participação ativa

Foto: Arquivo

Em caráter constitucional, o tratado aprovado pela Câmara dos Deputados sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, é um pacto internacional que reforça o papel do Estado Brasileiro contra a intolerância.

A deputada federal Bruna Furlan, de Barueri, pautou, relatou e aprovou esse tratado enquanto presidia a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN). “Foi um marco importante da minha gestão”, disse a deputada.

Ontem, dia 9, com a aprovação desta matéria no Plenário da Câmara, o Brasil adere aos demais países que se comprometem a prevenir, eliminar, proibir e punir todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e formas de intolerância. Foi um dia histórico. “Sinto orgulho de ter ajudado a escrever essa página que é um avanço civilizatório. Fiz isso em 2017 e sigo atenta no Congresso trabalhando contra intolerâncias”, conclui Bruna Furlan.