O prefeito Rubens Furlan de Barueri, participou da reunião virtual feita pelo governador João Dória, dentre os 645 paulistas, com foco sobre a vacinação de 25 de janeiro

Foto: reprodução Facebook

O prefeito Rubens Furlan de Barueri, participou da reunião virtual feita pelo governador João Dória, ontem, dia 06, dentre os 645 paulistas. Esta reunião virtual foi denominada 1º Seminário Virtual de Gestão Pública.

A reunião com o governador João Dória e prefeitos de todo Estado teve como foco falar sobre a vacinação contra a Covid-19. A estratégia do governo é iniciar a imunização contra a COVID-19 em todas as regiões do estado no dia 25 de janeiro, para grupos prioritários. Esta data inicial depende da aprovação da Anvisa para o uso emergencial da vacina Coronavac, do Instituto Butantan que está fabricando a vacina chinesa Sinovac.

“Hoje, tivemos acesso ao plano estadual e vamos nos preparar para garantir que a população de Barueri tenha acesso à imunização. Estamos confiantes”, declarou o prefeito Furlan em sua rede social após a conclusão da reunião.