26 de março, aniversário da emancipação política-administrativa de Barueri. Saiba a história aqui.

Fonte e foto: Wikipedia.

Legenda: local onde hoje é o Bulevar Central

Segundo os historiadores, a cidade foi fundada em novembro de 1560 pelo padre José de Anchieta. Entretanto, esta afirmação pode servir como uma hipótese a ser trabalhada em oposição aos dados que constam nahistoriografia oficial, que dá a data de 1.610 como sendo da implantação pelo padre João de Almeida. A aldeia indígena Barueri cresceu rapidamente, tornando-se um dos mais importantes aldeamentos de índios do Brasil Colônia. Resistiu bravamente com a ajuda dos padres jesuítas aos frequentes ataques de bandeirantes que desciam o Rio Tietê em direção ao interior aprisionando índios para mão de obra escrava.

Barueri foi governado como aldeamento pela Câmara Municipal de São Paulo de 1560 até 1809, depois como freguesia e distrito pela Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Com o decorrer dos anos e o notório crescimento, a aldeia chegou a povoado e, posteriormente, já em 1809, à categoria de freguesia. Em 1870, iniciou-se a construção da EStrada de Ferro Sorocabana e, em 1875, com a inauguração do primeiro trecho, Barueri ganhou sua estação ferroviária, tornando-se importante entreposto de cargas, rota obrigatória na ligação da cidade de São Paulo com Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom jesus.

Em 1900, foi construída a barragem da Ligth & Power Company em Santana de Parnaíba. Para o transporte dos equipamentos da usina da estação da Sorocabana até Santana de Parnaíba tornou-se necessária a abertura da Rua Duque de Caxias em Barueri, como alternativa para se evitar a íngrimidade da ladeira da Rua Campos Sales.

Em 1917 Barueri foi elevada a distrito e, em 1918, foi elevada à categoria de distrito da paz, com subprefeito indicado. No início do século 20, Barueri, assim como a cidade de São Paulo, recebeu imigrantes vindos da Europa e da Ásia. Dentre os que mais contribuíram e estiveram presentes na evolução do município, se destacam as famílias, Camargo, Silveira, Loureiro, Crudo, da Matta, dentre outras. A famílias maior parte delas,portuguesas e japonesas. Em 1936, foi instalada a primeira indústria da região, o Frigorífico Pisani.

Pertencente ao Município e Comarca de Santana de Parnaíba, Barueri crescia a olhos vistos, suplantando a pacata e bucólica Parnaíba. O espírito autonomista não tardou a surgir entre os cidadãos e o movimento emancipacionista ganhou vulto, culminando com a criação do Município de Barueri pela Lei 233, de 24 de dezembro de 1948, sancionada pelo então Governador do Estado Adhemar de Barros.

Em 26 de março de 1949, instalou-se o Governo Municipal e a primeira Câmara de Vereadores.

Em 8 de dezembro de 1964, foi promulgada a lei que instalou a Comarca de Barueri.

Em 1973, o desenvolvimento econômico de Barueri ganhou força quando a Câmara Municipal aprovou a Lei de Zoneamento Industrial, que permitiu o surgimento de polos empresariais como o Tamboré, Alphaville, Jubran Votupoca e Jardim Califórnia.

Hoje, o bairro de Alphaville é a principal fonte de arrecadação de impostos do município.