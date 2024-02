Acidente de helicópteros em Barueri na tarde de hoje, com 7 ocupantes que ficaram vivos

Foto: JN

Na tarde de hoje, um helicóptero prefixo AS350B3, caiu na Chácara Marco, ao lado de uma rua, na vegetação nativa, com 7 pessoas, sendo um deles o piloto. Todos sairam vivos, o piloto demorou para ser resgatado pois ficou preso nas ferragens, pelos ferimentos, foi levado de helicóptero para o Hospital das Clínicas. Os demais, passageiros, foram encaminhados para o Pronto Socorro Central de Barueri, que é bem equipado, para as primeiras providências. Apenas um deles, precisou ser levado ao hospital da cidade. Segundo informações do JN a aeronave não tinha autorização para táxi aéreo. As investigações das causas do acidente já foram iniciadas pelos orgãos competentes. A prefeitura da cidade de Barueri prontamente acionou Bombeiros, Defesa Cicil, Guarda Municipal e ambulâncias. A Polícia Militar também foi acionada pela vizinhança local, primeira a atender as vítimas.