Mais 4.400 chromebooks chegam à Educação de Barueri

Fotos: Secom/ Receberam os equipamentos, O secretário de educação, Celso Furlan, O vice prefeito Beto Piteri e o prefeito Rubens Furlan

Barueri é reconhecida no Brasil como uma das cidades que mais investem em educação tecnológica. Exemplo disso ocorreu na tarde de quinta-feira (dia 28), quando a Secretaria de Educação recebeu, em meio a um forte sistema de segurança, três carretas contendo mais 4.400 novos chromebooks (computadores portáteis) que serão distribuídos nas escolas da rede municipal de ensino para serem usados por alunos e professores.

Até então,ede já contava com 10.750 chromebooks, que são utilizados por docentes e alunos a partir dos seis anos de idade. Com a chegada dos novos equipamentos, o município atinge a marca de 15.150 computadores. A iniciativa integra o projeto Google For Education, implementado há três anos em Barueri.

A Secretaria de Educação também conta com grandes investimentos no setor, que fazem com que os estudantes tenham uma educação diferenciada.

Além de internet em todas as escolas, o programa também conta com carrinhos para transportar computadores, telas, projetores para todas as salas de aula e terminais para videoconferências.

Pandemia e Programa Aluno Conectado

Com o objetivo de dar oportunidades iguais a todos os estudantes, desde o início da pandemia a Prefeitura de Barueri levou aos alunos mais vulneráveis internet grátis e chromebooks.

Cerca de 2.300 alunos da rede municipal que não tinham acesso a computador e à internet foram beneficiados. A Secretaria de Educação chegou a esse número após realizar pesquisa socioeconômica entre os educandos.