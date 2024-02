Veja o que abre e o que fecha em Barueri neste Carnaval

Foto: Secom

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, respectivamente segunda e terça-feira de Carnaval, será ponto facultativo em Barueri. De acordo com o Decreto 9.890, de 7 de novembro de 2023, nesses dias as repartições públicas municipais estarão fechadas, inclusive o Ganha Tempo, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), assim como o posto fixo de vacinação antirrábica de cães e gatos.