Acesso à Castello em Alphaville será fechado no dia 13 para obras na rodovia

Fotos: CCR

Em mais uma etapa necessária para dar andamento às obras de implantação das vias marginais da Castello Branco (SP 280), a CCR ViaOeste realizará nesta sexta-feira, dia 13, novas alterações no tráfego da rodovia que corta a cidade, desta vez após a saída 23-B, em Alphaville. Em alinhamento com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb) e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a concessionária fará bloqueio para desmonte do viaduto sobre a alameda Rio Negro, na pista marginal (sentido Interior), em frente ao shopping Iguatemi.

Com a interferência, também estará inacessível à rodovia Castello Branco (sentido Interior), pela alameda Rio Negro, o acesso para a alameda Xingu à Via Parque e, consequentemente, à alameda Tocantins.

Na pista expressa será mantida a alça de transposição do km 19+700, que permanecerá aberta por 24h, e a CCR ViaOeste realizará a construção de uma nova alça de acesso na altura do km 22 (sentido Interior).

Acesso à pista com retorno no Km 22

Para voltar à pista (sentido Interior), o motorista que estiver na alameda Rio Negro, seguirá sentido Capital pela via marginal até o retorno à direita na saída 22, no Tamboré, entrará na alameda avenida Piracema e fará o acesso à Castello Branco pela via Expressa.

Outra opção para o condutor acessar a pista da Castello Branco (sentido Interior) é descer pela alameda Araguaia até a avenida Piracema, passar em frente ao shopping Tamboré e, de lá, entrar na rodovia SP 280 também pela via Expressa.

Acesso à Via Parque e Tocantins

No sentido Interior, o motorista poderá acessar a Via Parque e avenida Tocantins utilizando a saída 21 da marginal da Castello Branco, no Tamboré, seguindo pela avenida Piracema e avenida Piramboia. Outra alternativa, incluindo opção de acesso à alameda Xingu, é o condutor usar a saída 23-A da marginal para a alameda Rio Negro, em Alphaville, e fazer o primeiro retorno na própria alameda Rio Negro.

Orientação Além disso, a CCR ViaOeste produziu um vídeo explicativo sobre a intervenção. Acesse https://we.tl/t-FDcnL1gPlH para baixá-lo.

A concessionária se encarregou ainda de implantar sinalização na rodovia Castello Branco, por meio de faixas e placas, alertando os motoristas para que fiquem atentos e respeitem os limites de velocidade.

Já os agentes de trânsito da Semurb também vão intensificar o monitoramento e fazer toda organização do trânsito no trecho com alteração.

Ampliação das marginais

As obras de ampliação das marginais da Castello Branco estão previstas para término em 2025. Abrangem desde o km 22+500 até o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (sentido Interior), com o objetivo de proporcionar segurança, conforto e maior fluidez na interligação da capital paulista com os municípios da Região Oeste Metropolitana de São Paulo.