Acesso à rua Ceará no sentido Alphaville será fechado a partir do dia 8

Foto: Divulgação Secom

Em razão da construção e liberação da alça de saída da ponte Akira Hashimoto sobre o Rio Tietê, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, fechará o acesso à rua Ceará a partir de segunda-feira, dia 8. O objetivo é melhorar o fluxo de veículos no sentido à rodovia Castello Branco. O semáforo existente após a ponte será desligado, permanecendo apenas o de pedestres.

O motorista que trafegar no sentido da ponte Akira Hashimoto e Parque Shopping Barueri, poderá acessar a rua Ceará normalmente. Mas, o condutor que estiver na ponte Akira Hashimoto com destino à própria rua Ceará e ruas São Paulo e Bahia, precisará descer a nova alça, seguir em trechos das avenidas Piramboia e Dr. Dib Sauaia Neto (Via Parque) e entrar na rua São Paulo.

Há orientação aos condutores por meio de faixas espalhadas em pontos estratégicos de acesso à rua Ceará. Com a mudança, a prefeitura visa diminuir o fluxo de veículos na estrada da Aldeinha (sentido Alphaville e rodovia Castello Branco).

Alça da ponte Akira Hashimoto

A nova Alça de saída da ponte Akira Hashimoto sobre o Rio Tietê foi inaugurada pela Prefeitura de Barueri no dia 8 de julho. Visa facilitar o deslocamento do motorista que trafega pelas imediações do bairro da Aldeia com destino a Alphaville, aliviando o congestionamento no local em horários de pico.

Acesso direto

Em formato de “meia lua”, a nova alça possibilitará ao motorista a saída direta para a avenida Dr. Dib Sauaia Neto, em Alphaville. Quem quiser se dirigir a Osasco pela avenida Piramboia, poderá acessar o primeiro retorno após passar por baixo da ponte Akira Hashimoto.