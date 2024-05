Acidente na Rio Negro fere gravemente mulher e é causado por possível racha de veículos

Fotos Abstraídas dos Programas Brasil Urgente da Band e do SP2 da Globo

Na noite de segunda feira, dia 20, um acidente grave com feridos foi causado na Alameda Rio Negro de Alphaville, Barueri, quando suspeita-se que dois veículos Mercedes Benz poderiam estar praticando racha por volta das 21:00hs. Um na cor prata e outro na cor preta. O veículo preto colidiu em uma moto-táxi dirigida por Arlison da Silva Correia, que feriu-se sem gravidade ao cair. Sua passageira Maria Graciete Alves da Silva, na colisão, perdeu uma perna e foi socorrida no local, estando agora no Hospital Francisco Moran de Barueri sob cuidados.

O condutor da Mercedes preta evadiu-se do local, abandonando o veículo 2,7km em um estacionamento de uma igreja. Foi identificado como sendo Carlos Andre Pedroni de Oliveira Pinto (foto do topo), empresário e morador de um flat em Alphaville. E, o veículo estava em nome da sua empresa.

O inquérito foi aberto no 2o. DP da Alameda Araguaia em Alphaville, Barueri. O doutor delegado Ednelson Martins está a frente do caso, que repercutiu na grande mídia televisiva na tarde de ontem para quem ele concedeu entrevistas.

Mais informações chegam a respeito do caso, onde já se apresentou o segundo motorista condutor do veículo prata. Até o momento, Carlos André não se apresentou à delegacia, sendo representado pela suas advogadas que foram se inteirar do boletim de ocorrência.