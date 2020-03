Ações ambientais elevam Barueri no ranking do Programa Município VerdeAzul

Foto: Sema/ Barueri

No dia 5, a cidade de Barueri foi premiada no Programa Município VerdeAzul (PMVA), realizado pelo Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente. Além de receber troféu e certificado de qualificação, a gestão ambiental barueriense subiu cinco posições no ranking e lidera a região oeste.

O PMVA foi lançado em 2007 para valorizar a agenda ambiental nos municípios com o objetivo de estimular políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. No ciclo de 2019, Barueri atingiu a posição 118 no ranking somando 70,79 pontos, 19,6% a mais do que no ano anterior.

A solenidade de premiação dos municípios aconteceu, no dia 5, no Palácio dos Bandeirantes e contou com diversas autoridades, dentre elas o governador João Doria. Representando Barueri, o secretário municipal de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), ressaltou que a ideia é intensificar o trabalho nos projetos já existentes. “Para 2020, o objetivo é melhorar ainda mais a pontuação, focando naqueles projetos que permitem melhorias e consolidando os projetos que estão bem estruturados”, comentou.

Entre as ações alinhadas ao plano de metas da administração municipal que foram enviadas para avaliação do programa estão projetos de biodiversidade (investimentos em pets e fauna silvestre), gestão das águas (uso racional da água e tratamento de esgoto), qualidade do ar (conscientização e fiscalização de queimadas urbanas) e sustentabilidade (próprios públicos sustentáveis, processos licitatórios que levam em conta a questão ambiental e a integração da pasta de Meio Ambiente com os setores de Educação, Saúde e Segurança).