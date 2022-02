Agentes de segurança do Peru e do México visitam a GCM de Barueri

Fotos: Secom

Duas delegações internacionais, do Peru e do México, visitaram na quinta-feira, dia 17, a sede da Guarda Civil Municipal de Barueri (GCM) para conhecerem as instalações e, sobretudo, a estrutura física e os equipamentos existentes.

Os dois grupos com cerca de 30 agentes especializados em segurança pública desses países vieram ver de perto o trabalho da Guarda, que é uma referência em segurança pública no âmbito municipal.

“Todo intercâmbio é importante para os dois lados. Enquanto eles vêm conhecer nosso trabalho, nós também podemos ter contato com a experiência desses agentes. Isso é fundamental para evoluir na prestação de serviços à população”, destacou o Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Rinaldo de Albuquerque Pereira.

Do Peru, os agentes de Segurança vieram das cidades de Lima e das províncias de Huancayo e Huaura. Do México, os agentes são das cidades de Zacatecas, Cancun, Guadalajara e Cidade do México.

Os integrantes das delegações tinham participado do o 1º Seminário Internacional Segurança Cidadã, em Itapevi.

O secretário Rinaldo de Albuquerque e o comandante da GCM, Hélio Manoel da Silva, também participaram do Simpósio, onde ministraram palestras. O secretário falou sobre o modelo de Planejamento da Pasta na política pública de Segurança da cidade, e o comandante fez uma apresentação da GCM.

Atuação da GCM

Rinaldo de Albuquerque tem dito que a Pasta está implementando um novo conceito de defesa social, atuando em três vertentes. A primeira é continuar no trabalho já consolidado de redução dos índices criminais. A segunda é a da proteção social, cujas ações dos agentes possam fazer com que se mude a percepção da população, enxergando a política de segurança do município como “garantidora de direitos”. a terceira vertente refere-se ao socorro de urgência, em que a Guarda será ainda mais capacitada com qualificação técnica para atendimentos de emergência em ocorrências da saúde e da defesa civil, por exemplo.