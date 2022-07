Agentes de trânsito aprimoram atendimento a vítimas de acidentes

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Com o objetivo de melhorar ainda mais o atendimento a vítimas de acidentes nas vias de Barueri, cerca de 170 agentes de trânsito da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana) participam do Curso de Atualização Profissional com instrutores do 18º Grupamento de Bombeiros (GB), na Vila Porto. Os treinamentos, com preceitos básicos de resgate, foram iniciados na quarta-feira, 22, e serão ministrados por mais oito quartas-feiras, das 8h30 às 12h, até o dia 24 de agosto deste ano.

No 18º Grupamento de Bombeiros, instalado na rua Cabo José Maria Schiavelli, 193, em prédio construído pela Prefeitura de Barueri e entregue à gestão do Estado, os agentes de trânsito da Semurb recebem orientações sobre viaturas, obrigações, isolamento de áreas, números de emergência (193/192), anatomia e análise primária, convulsão, engasgamento, infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral), hemorragias e RCP (Reanimação Cardiopulmonar).

Informação facilita o atendimento

O curso é ministrado pelo primeiro sargento da PM, Daniel Pinheiro, e pelo primeiro tenente da PM, Vinícius Lins Mastros, ambos do 18º GB. Pinheiro defende que a informação bem repassada ao Corpo de Bombeiros é a mais importante em ocorrências. “Faz com que o serviço seja melhor para a população. Precisamos saber o que está acontecendo, para que possamos ter uma visão melhor de atendimento e chegarmos muito mais preparados para atender essa ocorrência”, diz.

De uma forma mais clara e objetiva, o instrutor explica que o treinamento se torna um bate-papo e não uma aula. “São trocas de ideias do que vivemos e entendemos que seja melhor. Tudo dentro de um protocolo”, conclui Pinheiro, destacando também que Barueri é diferenciada, uma cidade de outro mundo, no bom e rápido atendimento à população.

Importância indispensável

Um dos vinte integrantes da primeira turma do curso, Valdir José dos Santos Júnior, agente de trânsito da Semurb, destacou a importância do treinamento para a corporação. “Para nós que trabalhamos com atendimento a vítimas de acidentes de trânsito é indispensável esse tipo instrução, porque está diretamente relacionada ao nosso serviço. Com isso, além do socorro aos usuários, as orientações podem até mesmo servir como aprimoramento pessoal”, aponta.