Agravamento da pandemia provoca aumento de 360% nas internações por Covid-19 no HMB

Foto: Divulgação

Mesmo com crescimento expressivo da demanda, hospital tem 100% de resolubilidade das solicitações dos usuários

O aumento de casos e internações por Covid-19 é uma triste realidade no Brasil hoje. O Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB) tem acompanhado essa difícil situação. Para se ter uma ideia, no mês de fevereiro, o HMB teve 133 internações por Covid-19. Em março, esse número saltou para 625, o que representa um aumento de 360% no atendimento destes casos.

Para atender a alta demanda, o HMB tem realizado todos os esforços possíveis, como a ampliação de 36 leitos na unidade, totalizando 176 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 (52 leitos de UTI e 124 leitos de enfermaria) e a contratação de novos colaboradores em todas as áreas: enfermagem, médica e administrativa.

“Em um curto espaço de tempo, o nosso atendimento triplicou e, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, nós conseguimos agir rapidamente para ampliar a capacidade operacional, contando com a estrutura física que já temos e a dedicação dos nossos profissionais. Na prática, é a combinação de medicina de qualidade com gestão eficiente, para acolher todos os pacientes”, explica Paulo Tierno, diretor técnico da unidade, que ressalta a importância de manter o acolhimento humanizado, mesmo com o aumento de internações.

Um exemplo prático da infraestrutura disponível no HMB para atender tantos casos de Covid-19 é a capacidade de ampliação do fornecimento de oxigênio. Em fevereiro, a média de consumo do gás era de 1.500m³ por dia. Já em março, a média passou para 4.000m³ por dia, o que significa 160% a mais de oxigênio. E para suportar esse aumento, o hospital já contava com um tanque capaz de atender a alta demanda de forma rápida e eficiente. Para exemplificar, se a unidade não tivesse esse equipamento, seria necessário disponibilizar diariamente 400 cilindros de 10m³ de oxigênio.

O oxigênio, através de cateteres nasais, máscaras faciais e ventiladores mecânicos, é um dos recursos terapêuticos fundamentais para tratar as principais complicações causadas pelo novo coronavírus.

“A Covid-19 gera pequenas lesões no pulmão. E quando o pulmão está doente, menos alvéolos estão em funcionamento. Por isso, há baixa concentração de oxigênio. O tratamento é exatamente esse: aumentar a quantidade de oxigênio para o paciente”, esclarece Alexandre Roque, diretor clínico da unidade.

Para manter a qualidade do serviço, o hospital dispõe de uma Nota Técnica específica sobre o consumo de oxigênio, elaborada e fornecida pela SPDM, com todas as diretrizes necessárias para o uso racional do gás, com orientações sobre manutenção das redes de gases, manuseio de válvulas e cilindros, indicação de tratamento e monitoramento da saturação.

O HMB é referência para internação de Covid-19 em Barueri, atendendo cerca de 80% dos casos do município. Atualmente, grande parte do corpo clínico e da equipe de enfermagem está voltada para o tratamento desses pacientes.

O empenho dos profissionais tem demonstrado ótimos resultados, pois com base na pesquisa realizada pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), no mês de março, a avaliação tanto da equipe médica quanto da de enfermagem alcançou 95% de aceitabilidade. Além disso, no mesmo mês, a média de resolubilidade das demandas foi de 100% e a média de satisfação dos pacientes chegou a 95%.

“Estamos fazendo nossa parte, ofertando atendimento médico de qualidade para a população e salvando vidas. Mas para esta pandemia acabar, é necessária a ação de todos. Por isso faço aqui um apelo: para que todos respeitem as medidas de prevenção. Usem máscaras, fiquem em casa se possível, mantenham o distanciamento social e a higienização constante das mãos. Com cada um fazendo sua parte, com certeza mais vidas serão salvas e venceremos esta pandemia”, finaliza Tierno.