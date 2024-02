Alça de acesso à Capital terá bloqueio de tráfego no Trevo de Alphaville a partir deste sábado, 10

Foto: Secom

Em alinhamento com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb), a CCR ViaOeste comunica que realizará a partir das 14h deste sábado, 10, a segunda etapa das obras de adequação profunda do sistema de drenagem no Trevo de Alphaville (km 23), dando sequência às obras de ampliação das marginais da rodovia Castello Branco.

Com investimentos na ordem de R$ 815 milhões, a ampliação das marginais da rodovia Castello Branco está prevista para término em 2025 entre o km 22+500 e km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (pista oeste – sentido interior), proporcionarão maior qualidade de vida resultante da redução do tempo de trajeto ao acessar os municípios da região oeste do Estado.