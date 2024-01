Alpha Square Mall apresenta programação de lazer especial gratuita para as férias da garotada

Foto: Divulgação



Shopping em Alphaville tem Kids Club em todos os sábados de janeiro com brincadeiras animadas, gincanas, atividades sensoriais, entre outras atrações, sempre das 13h às 17h.

Atividades ao ar livre têm chamado a atenção dos pais, proporcionando às famílias uma opção de lazer que também promove bem-estar. Assim acontece no Alpha Square Mall, em Alphaville, com a programação do Kids Club. O shopping, em Alphaville, possui arquitetura inovadora e diferenciada, com um grande espaço aberto em meio a um jardim, proporcionando aos visitantes momentos de descontração em ambiente seguro.

A atração infantil acontece aos sábados, das 13h às 17h, e recebe dezenas de famílias que buscam por opções de lazer e gastronomia. Assim, o empreendimento se tornou destino certo para quem procura atividades recreativas às crianças. A cada sábado, a atividade apresenta diferentes brincadeiras que proporcionam momentos de diversão longe das telas e de aparelhos eletrônicos.

A programação deste sábado, 13 de janeiro, inclui atividades sensorial com água, jogos em equipe, brincadeiras de época, esculturas em balões, entre outras. Enquanto os pequenos se divertem, os adultos ainda podem desfrutar das opções de serviços e lojas presentes no empreendimento: salão de beleza, SPA, visitar as exposições culturais, conhecer a nova loja de vinhos, floricultura, entre outras de diferentes segmentos. E, completando o passeio, as famílias também podem desfrutar da gastronomia que o shopping dispõe.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

Kids Club do Alpha Square Mall

Data: 13 de janeiro de 2024

Horário: das 13h às 17h

Programação:

Brincadeiras animadas

Atividade sensorial água

Jogos em equipe

Brincadeiras de época

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais.