Alpha Square Mall comemora o aniversário de Alphaville com a expansão no mix de operações e oportunidades para novos empreendedores

Foto: Montagem – Divulgação

O shopping vem atraindo investidores que buscam por qualidade de vida aliada a negócios promissores

Alphaville, bairro nobre dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, em São Paulo, comemora 48 anos no dia 21 de setembro, e tem chamado a atenção de empreendedores pelo grande potencial para novos investidores. Tanto que no último levantamento realizado pela Urban Systems em território nacional, edição de 2020, Barueri aparece como líder no ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios, tornando-a uma verdadeira vitrine para quem busca oportunidades para empreender.

Dados da prefeitura de Barueri indicam que há registradas 34.614 empresas na cidade, sendo 4.568 novidades cadastradas em 2020. Desse montante, um terço dos negócios, cerca de 11.109, está em Alphaville. O Alpha Square Mall é inserido nesse contexto.

Durante o período de realização da pesquisa, o shopping esteve em negociação com lojas que inauguraram entre o final de 2020 e ao longo deste ano. “Alphaville vem se destacando por ser um bom lugar para fazer negócios e chama a atenção pela qualidade de vida oferecida. A procura por investimentos no mall tem aumentado, por estar numa localização privilegiada, com acesso fácil a caminho dos residenciais, em meio a um condomínio de office, o que torna o espaço ainda mais atrativo aos empreendedores”, explica Luis Claudio Nato, superintendente do Alpha Square Mall.

Nos últimos meses, o empreendimento expandiu o mix de operações com marcas vindas de outros municípios, como a Lovese Store, de Campinas, interior de São Paulo. A empresária optou por investir na região por ser uma área em franca expansão, consolidada e com baixas taxas de impostos.

O conceito diferenciado do Alpha Square Mall, com área ao ar livre e jardim, também atraiu empresas como a Livraria Ponto Literário, primeira loja conceito em parceria com a Editora Ciranda Cultural, e a Design Dot, especializada em móveis e objetos de decoração.

O empreendimento também expandiu no segmento gastronômico com a chegada de novas operações, como: Lito Pizzaria, Dom Poke & Sushi, entre outras. “Ainda neste ano, novos setores devem fazer parte do mix de produtos e serviços, gerando aumento nos negócios e proporcionando a abertura de postos de trabalho na região”, comenta o superintendente do Alpha Square Mall.

A empreendedora do shopping, Adriana Saad, proprietária do Manuia SPA, revela que está investindo em obras de expansão para atender o crescimento da demanda por bem-estar e beleza na região, bem como o aumento do consumo e fluxo por conta do Natal. O SPA ocupará uma área ainda maior, possibilitando, ainda, ampliar o leque de serviços.

O Alpha Square Mall recebeu investimentos em projetos de iluminação, sinalização, pintura das áreas comuns, entre outras adequações de infraestrutura para a reabertura oficial pós-restrições do comércio pela pandemia. E teve a instalação dos postos de recarga para carros elétricos: Ecovagas Estapar.

Conhecido como o shopping jardim da região de Alphaville, pela ampla área verde ao ar livre, com paisagismo e decoração acolhedores, o Alpha Square Mall mantém os protocolos de segurança para colaboradores e visitantes pela Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara e a disposição de totens de álcool em gel nas áreas comuns, os serviços de entrega por delivery e drive-thru permanecem em funcionamento, assim como o marketplace Alpha Square On.

Atualmente, o complexo possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre elas, estão restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steakhouse, a doceria Cacau Show, cafés, empórios, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outras.

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri