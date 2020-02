Alpha Square Mall comemora o Dia Mundial do Mágico com final de semana especial

Foto: Divulgação

O Dia Mundial do Mágico é celebrado oficialmente em 31 de janeiro, mas no Alpha Square Mall a data será comemorada com diversas atividades no final de semana, em especial no sábado, com a participação do mágico Cristiano Braz da Ifun Brasil. No dia 1 fevereiro, das 14h às 16h, ele promete encantar as crianças com oficinas gratuitas como: truques com bolinhas, moedas e baralhos; levitação de objetos, músicas infantis e muitas surpresas, entre outras atividades.

Além da presença do mágico, no final de semana as famílias poderão aproveitar as atrações gratuitas do Kids Club no jardim do mall, brincadeiras como: pinturas faciais; desenhos para colorir; brincadeiras; oficina de balangandã; caça ao tesouro-; coreografia; escultura em balões etc.

“Queremos resgatar momentos especiais da nossa infância e transmitir para as crianças. Por isso, pensamos em atividades interativas e lúdicas que agradam os pequenos e, ao mesmo tempo, oferecem tranquilidade e conforto para os papais fazerem compras e desfrutarem das opções de gastronomia do nosso empreendimento. Sabemos a importância do lazer e como facilita o passeio em família”, explica Adriana Saad, superintendente do Alpha Square Mall.

O mall foi inaugurado em 2011 e está situado no coração de Alphaville. Tornou-se conhecido como o shopping jardim da região e destaca-se pela arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson, quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim, na capital paulista, com um grande jardim central que possui teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor, onde o visitante encontra opções de consumo, lazer e gastronomia.

O Alpha Square Mall foi desenhado com o conceito de um Mall Boutique e, atualmente, seu mix é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior-, tais como Kopenghagem, Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Burger King, Studio Aline, Bar do Alemão.

Alpha Square Mall

Dia do Mágico

1 de fevereiro

Horário: das 14h às 16h

Kids Club

1 e 2 de fevereiro

Horário: das 12h às 17h

Atrações gratuitas

Local – Jardim do Mall

Site: www.alphasquaremall.com.br

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Horários de funcionamento do shopping

Lojas

-segunda-feira a sexta-feira das 10h às 19h

Sábado, domingos e feriados das 10h às 17h

Gastronomia

Com horários diferenciados (a maioria)

Tem acesso a portadores de necessidades especiais