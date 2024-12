Alpha Square Mall destaca programação gratuita de Natal para as crianças no sábado, dia 30

Foto: Divulgação

Durante a tarde, os pequenos se divertem com oficinas slime e guirlandas, além de brincadeiras temáticas. O Papai Noel tem presença garantida durante a atração para receber pedidos e fotos.

No próximo sábado, dia 30 de novembro, o Alpha Square Mall estará repleto de encanto natalino com uma programação especial e gratuita para toda a família. Pensada especialmente para as crianças, a agenda inclui oficinas criativas, brincadeiras lúdicas e a presença do Papai Noel, proporcionando momentos mágicos para os pequenos e seus familiares.

As oficinas temáticas têm chamado a atenção dos visitantes e são perfeitas para estimular a imaginação e celebrar o espírito festivo. Neste sábado das 13h às 14h30 e das 15h30 às 16h, as crianças poderão participar da oficina de slime floco de neve, onde elas criarão seu próprio “brinquedo” de textura especial com temática de Natal, levando para casa uma lembrança mágica dessa experiência.

Já das 14h40 às 15h15 e das 16h às 16h45, os pequenos artesãos terão a oportunidade de montar guirlandas personalizadas, aprendendo técnicas simples e práticas para criar enfeites únicos, durante a oficina de guirlanda.

Para aqueles que gostam de soltar a imaginação na criação de diferentes formas, a hora da massinha de modelar vai conquistar os pequenos, a atividade acontecerá das 16h às 17h.

Ao longo da programação as crianças poderão aproveitar o Kids Club Especial de Natal com brincadeiras lúdicas, desenhos temáticos, entre outras atividades.

As oficinas temáticas possuem vagas limitadas e, para participar, é necessário retirar a pulseira de acesso à programação com 30 minutos de antecedência de cada sessão.

Para deixar o clima ainda mais mágico, o Papai Noel estará presente no mall, das 12h às 16h, interagindo com as famílias, tirando fotos que eternizarão o momento e recebendo as cartinhas com pedidos dos pequenos.

As atividades estão sujeitas a alteração sem informação prévia. A agenda completa com as atrações promovidas pelo mall pode ser acompanhada através das redes sociais do empreendimento.

Enquanto as crianças se divertem, os pais poderão aproveitar o ambiente acolhedor do empreendimento para fazer compras de Natal com tranquilidade, ainda haverá opções com promoção de Black Friday. Além disso, poderão relaxar ou explorar a gastronomia do shopping.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda masculina, feminina e infantil, decoração, espaços com estética, beleza, bem-estar, floricultura e pet shop, entre outros.

Alpha Square Mall – Programação especial temática de Natal

Atrações gratuitas

Dia: 30 de novembro

Oficina de Slime floco de neve – das13h às 14h30h e das 15h30 às 16h

Massinhas de modelar – das 16h às 17h

Oficina de guirlandas – das14h40 às 15h15 e das 16h às 16h45

Brincadeiras lúdicas e Desenhos Natalinos no Espaço Kids Especial de Natal Durante toda a programação

*Sujeito a lotação de até 40 crianças por sessão, mediante a retirada de pulseiras com 30 min de antecedência de cada sessão. Entrega presencial, no máximo 2 pulseiras por pessoa. Pulseira pessoal e intransferível. Programação sujeita a alteração sem informação prévia.

Papai Noel: das 12h às 16h

Detalhes da programação nas Redes sociais do shopping: @alphasquaremall

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br