Alpha Square Mall finaliza o ano com novas opções gastronômicas e expansão no mix de serviços

Foto: Divulgação

D’Aldeia Restaurante e Yolo Açaí são algumas das novidades. A ampliação também acontece nas lojas, como Manuia SPA

que investe em um espaço ainda maior dentro do empreendimento

O Alpha Square Mall, shopping em Alphaville, vem apostando na recuperação do setor e investindo na expansão do mix de lojas e serviços. O empreendimento recebeu, ao longo do ano, novos negócios de diferentes segmentos, e finaliza 2021 com novidades gastronômicas: o D’Aldeia Restaurante, conhecido por apresentar pratos de sabores marcantes, e o Yolo Açaí, que oferece produtos sem conservantes e 100% naturais, utilizando apenas água e frutose.

O D’Aldeia Restaurante, há 10 anos no mercado gastronômico, apresenta um cardápio variado, que vai desde petiscos tradicionais, às opções sofisticadas. A casa já possui uma unidade na Aldeia da Serra e a operação no Alpha Square Mall é seu segundo estabelecimento. Entre os diferenciais do restaurante, estão os cortes altos de filé mignon e frutos do mar com estilo Mediterrâneo.

Outra inauguração no empreendimento foi o quiosque da marca Yolo Açaí, que possui 40 unidades distribuídas pela capital paulista. A rede comercializa açaí e creme de frutas como pitaya, cupuaçu e limão siciliano, e chega incrementando a variedade do shopping.

As sócias-proprietárias do Yolo Açaí no Alpha Square Mall, Camila Ribeiro e Roberta Crevelanti, já empreendem no shopping, onde possuem dois outros estabelecimentos: o Empório de Minas e AlphaNail Beauty. “Expandir no mall significa crescimento nos negócios e na região Oeste, onde queremos firmar nossa atuação em 2022”, afirmam as empresárias. Elas explicam, ainda, que “as franquias de açaí apresentam números espantosos, algo em torno de 200% de aumento de vendas nos últimos quatro anos, o que nos deixou bastante otimistas e motivou a investir no setor”.

Nos últimos meses, o Alpha Square Mall teve investimentos em projetos de paisagismo, iluminação, sinalização, entre outras melhorias para se diferenciar e atender as demandas e necessidades dos visitantes. Com isso, os próprios lojistas se inspiraram para ampliarem seus espaços, como aconteceu com o Bar do Alemão, que passou a ter 500 metros quadrados, e o Manuia SPA, que está em obras para ocupar o dobro de área no shopping. Outra aposta é da Ponto Literário, que diversificou seu portfólio de produtos, incluindo no conceito da loja opções de presentes criativos, material escolar, artigos geek, entre outras novidades.

“Esperamos finalizar o ano com aumento de movimento e de vendas na ordem de 25%, comparando com o mesmo período do ano passado. E, para 2022, já estamos negociando com novos empreendedores, com boas perspectivas para o primeiro semestre”, afirma Luis Claudio Nato, superintendente do Alpha Square Mall.

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

Atualmente, o shopping possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre elas, estão restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steakhouse, a doceria Cacau Show, cafés, empórios, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outras.

O shopping mantém os protocolos de segurança para colaboradores e visitantes pela Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara e a disposição de totens de álcool em gel nas áreas comuns, os serviços de entrega por delivery e drive-thru permanecem em funcionamento, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.

