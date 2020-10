Alpha Square Mall firma parceria com o maior evento online e gratuito criado para potencializar negócios na América Latina, o “BConnected”

Foto: Divulgação

Será de 19 a 23 de outubro com mais de 100 palestras e fóruns

O Alpha Square Mall, buscando atrair novos empreendedores para a região de Alphaville e ao empreendimento, participa do BConnected, evento que acontece entre os dias 19 e 23 de outubro, projetado para ser o maior da América Latina sobre redes de negócios e franquias, com mais de 50 horas de conteúdo exclusivo pela internet, incluindo mais de 100 palestras e convidados internacionais de países como Estados Unidos, além da América Latina, Portugal e Espanha.

Seguindo a tendência de eventos durante a pandemia, o fórum será 100% online, gratuito e espera atingir mais de 50 mil empreendedores espalhados por todo Brasil. O conteúdo das palestras abordará inovação, novas tecnologias, modelos de negócios, transformação digital entre outros. Entre os palestrantes, estão destaques no mundo dos negócios e franquias, como Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil; Chuck Runion, CEO e cofundador da Self Esteem Brands, uma das maiores franqueadoras dos Estados Unidos, detentora das redes de bem estar como Anytime Fitness, Waxing the City e Basecamp Fitness; Melissa Vogel, CEO da Kantar IBOPE Media; George J. Chanos, autor e chairman de mais de 100 lojas da rede de franquia de restaurantes Capriotti’s (EUA), entre outros.

“Temos a oportunidade de apresentar o mall e a região de Alphaville aos empreendedores, visando fomentar ainda mais o desenvolvimento econômico local e atrair novos investidores e franquias. Afinal, estamos em uma região constituída por um consumidor potencial, onde concentra 93,7% de público A e B”, explica Adriana Saad, superintendente do Alpha Square Mall.

Adriana, que também é empresária, ressalta que muitos empreendedores vêm se reinventando, buscando se diferenciar no mercado e apostando nas oportunidades de negócios que surgiram com a pandemia. Por isso, esse tipo de evento é uma forma de projetar amplamente as possibilidades em Alphaville e região, onde o número de imóveis cresceu 900%. “Sabendo que muitos negócios foram atingidos pela quarentena e optamos por nos diferencias para atrair empresários ao Alpha Square Mall. Nosso condomínio para o lojista, por exemplo, é 600% mais baixo em relação ao que se pratica no mercado. Entre outros benefícios que apresentamos na negociação”, completa Adriana Saad.

As inscrições para BConnected podem ser feitas através do linkhttps://vrlps.co/ZKECD6m/cp.

Sobre o Alpha Square Mall

O empreendimento foi inaugurado em 2011 e está situado no coração de Alphaville. Tornou-se conhecido como o shopping jardim da região e destaca-se pela arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson, quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim, na capital paulista, com um grande jardim central que possui teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor, onde o visitante encontra opções de consumo, lazer e gastronomia.

Atualmente, o mix do Alpha Square Mall é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior-, tais como Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Manuia SPA, Akor, Bar do Alemão etc. Mais informações pelo www.alphasqaureon.com.br.