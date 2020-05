Alpha Square Mall lança Alpha Square On com atendimento virtual 24 horas e entrega no mesmo dia da compra

Estratégia amplia o mix de opções online do empreendimento com lojas virtuais que não possuem espaço físico no mall e alavanca os negócios dos lojistas

A tempo do Dia das Mães, considerada a segunda melhor data do varejo depois do Natal, e que neste ano será especialmente virtual em todos os sentidos, o Alpha Square Mall lança seu market place com diversas opções online: o Alpha Square On.

“O nome foi inspirado pela proposta da plataforma, que nos deixa ‘ligados’ 24 horas do dia para nos conectarmos com os clientes. Além disso, as compras pelo site poderão ser entregues no mesmo dia, tanto pelo delivery quanto no sistema drive-thru. Basta combinar com o lojista”, explica Adriana Saad, superintendente do shopping.

No Alpha Square On, a variedade do mix é composta por produtos, serviços e experiências. E através do market place o mall poderá expandir seu raio de atuação para todo o Brasil.

Outro diferencial é que o projeto vem atraindo marcas exclusivamente para a plataforma online, como será com a Twenty Four Seven e os Trovadores Urbanos. Na vitrine virtual do Alpha Square Mall, também estão empresas já instaladas no empreendimento, como Mundo Verde, Manuia Spa, Akor, Ideia de Papel, entre outras.

“Essa foi mais uma maneira que encontramos para apoiar os lojistas durante a pandemia do novo coronavírus. E mesmo com a reabertura do shopping, quando tudo passar, serão serviços permanentes, que vieram para ficar e tendem a expandir”, acrescenta a superintendente do Alpha Square Mall. Adriana conta, ainda, que estão orientando os lojistas e oferecendo treinamento para que se sintam confortáveis na hora de gerenciar a sua loja virtual.

Desde o primeiro momento, o Alpha Square Mall se adaptou para preservar a saúde dos clientes, colaboradores e parceiros diante do cenário de combate à Covid-19. E agiu rapidamente também para adotar medidas estratégicas que contribuíssem para minimizar os impactos nos negócios, além de atender as necessidades dos clientes de maneira segura.

“A mobilização imediata para implantar soluções criativas e viáveis já apresentou resultados aos lojistas que mantiveram atendimento baseado nas normas do decreto e seguindo todas as medidas de segurança à saúde dos profissionais e clientes. Eles registraram faturamento entre 60% e 70%, demonstrando que conseguimos minimizar os impactos econômicos”, explica a superintendente do Alpha Square Mall.

Desde o início do surto viral, o empreendimento vem se destacando com soluções e estratégias para as diversas necessidades dos consumidores: implantou delivery com frete gratuito para clientes com mais de 60 anos; criou campanhas sociais unindo lojistas e consumidores, como foi Caça aos Ovos Solidário e Closet Solidário; lançou o drive-thru e outras ações de marketing interno.

O Alpha Square Mall foi desenhado com o conceito de um Mall Boutique e, atualmente, o mix do empreendimento é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior-, tais como Kopenghagem, Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Burger King, Studio Aline, Bar do Alemão etc.

Mais informações pelo www.alphasqaureon.com.br.