Alpha Square Mall lança Semana do Consumidor com presente especial para os clientes que consumirem através do marketplace e aplicativos até 19 de março

Com atendimento exclusivo por delivery e drive-thru, shopping oferece voucher de cortesia no estacionamento para ser utilizado no mês de abril. A promoção é válida para compras virtuais com valor acima de R$ 20.

As plataformas de vendas on-line têm sido uma importante ferramenta para lojistas durante a pandemia. De volta à fase mais restritiva do Plano São Paulo, o Alpha Square Mall, em Alphaville, incentiva as compras sem sair de casa, através do marketplace e diretamente com as lojas do empreendimento através de aplicativos. E, durante a semana em que se comemora o Dia do Consumidor (15 de março), as primeiras 60 pessoas que consumirem acima de R$ 20 pelo Alpha Square On ou aplicativos, ganham um voucher de cortesia por 2 horas de estacionamento. A campanha será válida até 19 de março e o benefício poderá ser utilizado de 1 a 30 de abril.

A prioridade é a saúde das pessoas e, portanto, o distanciamento social. Por isso, o shopping idealizou uma ação para que os clientes possam desfrutar de bons momentos no mall quando a situação permitir, além de contribuir com os lojistas, estimulando as compras on-line.

Mesmo fechado para visitação, o Alpha Square Mall está seguindo todos os protocolos de segurança com lojistas e colaboradores que estão atendendo diariamente por drive-thru e delivery.

Regras Semana do Consumidor Alpha Square Mall

- Promoção válida para compras feitas de 11 a 19 de março (podendo ser prorrogada a qualquer momento)​

​- Limitada a 1 voucher por CPF

- Limitada às 60 primeiras pessoas

- Voucher com prazo para utilização de 1 a 30 de abril.

- O voucher poderá ser utilizado nos fins de semana, limitando-se aos seguintes horários: ​sábados, das 10h às 19h; domingos, das 10h às 16h​.

Serviço:

Horários de atendimento conforme as determinações do Governo de São Paulo, com drive-thru e delivery, porém, é necessário verificar e alinhar previamente com a loja desejada.

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre as operações presentes no empreendimento, os clientes encontram restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredi’s Steak House, doceria Cacau Show, Manuia SPA, Latam Viagens além de cafés, empório, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outros. Com arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-, além de um grande jardim central com teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.