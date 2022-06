Informe Publicitário – Alpha Square Mall oferece desde presentes experiências aos convencionais para comemorar o Dia dos Namorados

Foto: Divulgação

Para celebrar a data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados, o Alpha Square Mall destaca uma seleção de produtos e serviços para curtir com a pessoa amada ou presentear. No shopping Jardim de Alphaville, como é conhecido o empreendimento, o cliente encontra desde jantar especial, até Day Spa, tratamentos em casal, bebidas itens de moda, perfumaria, entre outras opções.

No D’Aldeia Restaurante, por exemplo, nos dias 10, 11 e 12 de junho haverá sugestões para jantar com menu completo. Nas opções de entrada, estão: Burrata, Parma, Figos Caramelizados sobre molho pomodoro artesanal e Tomates Cereja ou Camarões Rosa grelhados ao Creme de Castanhas Brasileiras, Champagne e toque de Mel. As alternativas de pratos principais são três: Ancho Black Angus ao molho de Mostarda Ancienne, acompanha Risoto de Parmesão ao Ouro 18k e Crispy de Parmesão; Salmão grelhado em Crosta de Castanhas, acompanha Risoto de Arroz Negro com Tomate, Alho poró e Leite de coco com Crispy de Coco; e Fettuccine ao molho de Camarões com Camarões rosa, Lulas caramelizadas, Camarão pistola e toque de Pinoles.

Para sobremesa, o D´Aldeia preparou Petit Gateau de Chocolate *Lindt e Sorvete de Doce de Leite Lá Basque; ou Torta gelada de Leite Ninho, Crumble de Castanha de Caju e Pipoca de caramelo; ou Fondue *Lindt para duas pessoas (acrescenta R$ 45 por pessoa). O Menu completo sai por R$ 250 por pessoa. O restaurante ainda tem a opção de Fondue completo para duas pessoas por R$ 499, nas versões Fondue de queijo, Fondue misto e Fondue de chocolate *Lindt.

Já no Bar do Alemão, os casais terão no dia 12 de junho uma noite especial à luz de velas e música ao vivo a partir das 19h. No cardápio, entrada com Pasteis mistos e Salada Alphaville. Para o prato principal, a dica é a famosa Parmegiana da casa nas opções carne, frango ou berinjela, além de Abadejo à Belle Meunière e Ravióli com Mussarela de Búfala. Fechando a noite especial, como sobremesa Pudim, Torta de coco e Sorvetes. No jantar está incluído Vinho Português Tinto ou Branco, além de água, refrigerante e café. O valor, por casal, é R$ 320.

Outra opção é o JG Hair Design, que criou vouchers como presentes para os casais desfrutarem dos serviços de beleza e bem-estar. Entre eles, estão: Nutrição capilar, escova e mãos; Nutrição capilar e escova; Coloração e escova; Corte masculino e barba; Alongamento de unhas em gel; manutenção de unhas de gel etc.

Há, também, sugestões de kits com fragrâncias românticas na loja Akor, para deixar o momento a dois ainda mais acolhedor e cheiroso durante um banho relaxante, por exemplo, a massagem, ou outras ocasiões especiais do casal.

De acordo com os lojistas do Alpha Square Mall, as expectativas com a data estão otimistas. Para a Luxo Close, loja de moda feminina, a estimativa de crescimento das vendas em relação ao mês anterior é de 15%. “Já estamos sentindo um aumento no volume de público pelos corredores do mall e, até o final da semana, a circulação deve ser ainda maior”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

O shopping em Alphaville foi inaugurado em 2011 e possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos, com diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Serviço:

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.