Alpha Square Mall realiza Páscoa Solidária pelo segundo ano consecutivo para homenagear os profissionais da saúde

Foto: Divulgação

As doações de ovos de chocolate podem ser feitas de 26 de março a 3 de abril através do drive-thru do shopping, no domingo de Páscoa as entregas serão encaminhadas para o Hospital de Barueri. A ação conta com o apoio do Manuia SPA e da loja Cacau Show no empreendimento

Completamos um ano de pandemia e medidas restritivas, e não tem como falar deste período sem citar a dedicação extrema dos profissionais da saúde que seguem na linha de frente contra o coronavírus. Para homenagear e agradecer, o Alpha Square Mall, em Alphaville, realizará a segunda edição da Páscoa Solidaria, arrecadando ovos de chocolate para presentear as equipes de atendimento do Hospital de Barueri.

Dados da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) comprovam o quanto estes trabalhadores estão esgotados, 95% dos entrevistados tiveram alterações significativas na rotina, cerca de 50% admitiram trabalhar mais de 40 horas semanais e 45% ainda fazem jornada dupla, trabalhando em mais de um emprego.

“O momento pede empatia e reconhecimento, além de distanciamento. No ano passado realizamos uma ação semelhante e arrecadamos cerca de 400 ovos de Páscoa. Foi a maneira que encontramos de agradecer a eles por todos os esforços no combate à Covid-19. E foi emocionante, gratificante para nós, proporcionar alguns minutos de carinho desde aos recepcionistas do hospital até os médicos” explica Luís Claudio Nato, superintendente do empreendimento

As doações podem ser entregues através do drive-thru do shopping, no período de 26 de março a 3 de abril, das 10 às 20h. Além disso, está ação tem o apoio do Manuia SPA e da Cacau Show, unidades do Alpha Square Mall. E a distribuição dos ovos de chocolate aos profissionais será no dia 4 de abril, domingo de Páscoa, respeitando todas as medidas protetivas indicadas.

O Alpha Square Mall permanece fechado para visitação, com os lojistas atendendo virtualmente e entregas por delivery ou drive-thru, somente as lojas de serviços essenciais atendendo presencialmente. E o empreendimento segue com todos os protocolos de segurança para os colaboradores. As compras podem ser feitas através do marketplace Alpha Square On ou diretamente com as lojas do empreendimento através de aplicativos e as mercadorias retiradas da melhor forma para o cliente.

Serviço:

Horários de atendimento conforme as determinações do Governo de São Paulo, com drive-thru e delivery, porém, é necessário verificar e alinhar previamente com a loja desejada.

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

