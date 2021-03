Alpha Square Mall reforça horário de funcionamento de delivery e drive-thru durante a fase vermelha no Estado de São Paulo

Empreendimento foi o primeiro do setor a implementar os serviços logo no início da quarentena, como medidas protetivas a colaboradores e visitantes.

O Estado de São Paulo regride para a fase vermelha e intensifica as restrições ao comércio a partir das 0h do dia 6 de março, sábado, seguindo até dia 19. No Alpha Square Mall, em Alphaville, os serviços de delivery e drive-thru serão intensificados, passando a atender diariamente das 10h às 20h para as lojas, incluindo mercado e lavanderia que são considerados serviços essenciais, e até às 22h para gastronomia.

“Assim como aconteceu durante o primeiro lockdown, estamos nos preparando para continuar atendendo as necessidades dos nossos clientes e minimizar os prejuízos dos lojistas com os negócios”, explica Adriana Saad, superintendente do mall. Vale lembrar que para delivery e drive-thru é necessário verificar e alinhar previamente com as lojas a maneira mais adequada para receber os produtos.

Em 2020, o Alpha Square Mall saiu à frente no setor de shopping center e foi o primeiro a implantar um formato diferenciado de atendimento durante a pandemia. Agilidade e estratégia administrativa que refletiram em aumento de vendas aos lojistas, bem como segurança e comodidade aos clientes.

O empreendimento está seguindo todos os protocolos de segurança, como capacidade de público reduzida, horários de funcionamento diferenciados, higienização redobrada, álcool em gel em vários pontos do Shopping, entre outras, conforme a recomendação do Governo do Estado.

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre as operações presentes no empreendimento, os clientes encontram restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredi’s Steak House, doceria Cacau Show, Manuia SPA, Latam Viagens além de cafés, empório, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outros. Com arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-, além de um grande jardim central com teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.

Serviço:

Horários de atendimento por Drive-thru e Delivery

Lojas: Das 10h às 20h

Restaurantes: Das 10h às 22h

*Todos os dias, porém é necessário verificar e alinhar previamente com a loja desejada.

Serviços essenciais: lavanderia e mercado das 10h às 20h

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri