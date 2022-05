Alpha Square Mall resgata brincadeiras que dispensam o uso de eletrônicos durante a programação do Kids Club do mês de maio Sem tecnologia, as crianças se divertem com atividades lúdicas, exercitam o corpo e a mente.

Foto: Divulgação

A comodidade dos brinquedos eletrônicos tem transformado o estilo de vida das crianças, deixando-as mais sedentárias e propensas a doenças que antes eram mais preocupações dos adultos, como a obesidade. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Obesidade indica que o excesso de peso entre as crianças deve aumentar 3,8% ao ano somente no Brasil até o final desta década e, no mundo todo, serão quase 100 milhões de crianças e adolescentes obesos entre 2020 e 2030.

Diante desse cenário, muitos destinos de passeios, como os shopping centers, estão atentos e vêm estimulando cada vez mais a prática de atividades lúdicas, que dispensam a tecnologia. É o caso do Alpha Square Mall, em Alphaville, que, através da programação gratuita do Kids Club, proporciona entretenimento às crianças com brincadeiras como oficinas de arte, bolhas gigantes de sabão, gincanas, contação de histórias, massinhas de modelar, entre outras.

A atração acontece aos sábados, das 12h às 17h e, durante mês de maio, terá temáticas diferentes a cada final de semana. A programação também conta com a participação de monitores especializados em recreação para interagirem com os participantes, tornando a ocasião ainda mais divertida.

“O shopping center também exerce um papel social importante na região onde está localizado. E notamos, claramente, que as crianças brincam, curtem, sorriem e interagem umas com as outras sem precisar pegar qualquer aparelho eletrônico enquanto estão conosco no Kids Club. Sabemos que, dessa maneira, inspiramos hábitos de entretenimento que podem ser levados para dentro de casa, para a escola, além de despertarem novas formas de brincar”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

Considerado o shopping jardim de Alphaville, o empreendimento foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D'Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio's Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Kids Club no Alpha Square Mall

Atração gratuita

Data: 14 de maio - Gincanas interativas; Camarim infantil; Massinhas para modelar; Bolhas de sabão gigantes; Contação de história:

Data: 21 de maio - Contação de histórias; Esculturas em balões; Gincanas interativas; Massinhas para modelar; Oficina de arte.

Data: 28 de maio - Paraquedas colorido; Arte com massinha E.V.A; Desenhos para colorir; Tatuagem decalque; Brincadeiras com músicas.

Horário: das 12h às 17h

