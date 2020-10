Alpha Square Mall retoma horário de funcionamento do shopping das 10h às 22h

Foto: Divulgação

“Fase verde” gera otimismo a comerciantes e varejistas, mesmo com a permanência de todas as medidas protetivas com restrições

Alphaville pertence ao plano de flexibilização que avançou para a fase verde, permitindo a reabertura de museus, teatros, cinemas e retomada de eventos, desde que sejam mantidas as medidas protetivas exigidas pelo decreto oficial do Governo de São Paulo. E nessa nova etapa, o Alpha Square Mall volta a atender em horário convencional, das 10h às 22h. Além de ampliar o número de visitantes simultâneos no shopping para 60% da capacidade total.

“A expansão do horário faz com que aumente a confiança dos nossos lojistas na retomada gradual da economia. E manteremos os atendimentos por drive-thru e delivery que deram muito certo, ainda são a opção mais segura para o público de risco”, explica Adriana Saad, superintendente do Alpha Square Mall.

Logo no início da quarentena, o shopping em Alphaville adotou uma série de cuidados no combate ao coronavírus. Intensificou a higienização das áreas comuns domall; instalou demarcações no piso indicando a distância mínima entre as pessoas; instalou totens com álcool em gel acionados por pedais, para que as pessoas não precisem tocar os dispositivos; painéis com imãs para utilização dos banheiros com limite máximo de pessoas, e está reforçou as equipes para higienização de todas as áreas.

Nos acessos ao shopping, o Alpha Square Mall continua realizando aferição de temperatura e permitindo a entrada mediante utilização de máscara, além de incentivar os visitantes a passarem pelos tapetes higienizadores instalados nas entradas.

Outra ação de distanciamento que permanece no espaço são manequins assinados por artistas plásticos que ocupam o lugar de uma pessoa nos bancos da área externa, ao redor do jardim, automaticamente proporcionando o distanciamento. “Sabemos que ainda é preciso ter muita cautela, continuamos em um momento delicado”, ressalta a superintendente Adriana Saad.

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e está situado no coração de Alphaville. Tornou-se conhecido como o shopping jardim da região e destaca-se pela arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson, quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim, na capital paulista, com um grande jardim central que possui teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor, onde o visitante encontra opções de consumo, lazer e gastronomia.

Atualmente, o mix do empreendimento é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior-, tais como Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Manuia SPA, Akor, Bar do Alemão etc. Mais informações pelo www.alphasqaureon.com.br.