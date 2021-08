Alpha Square Mall terá contação de história no Kids Club by Ponto Literário deste sábado

A ação gratuita é uma parceria com a loja Ponto Literário

No sábado, 14 de agosto, às 15h, o Alpha Square Mall apresenta mais uma atividade gratuita para divertir as famílias, o Kids Club by Ponto Literário. Na programação desta semana terá contação de história sobre o livro Cabrito José, abordando, de maneira delicada, a convivência com o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Escrita por Ana Cristina Palhano, com ilustrações Lie Nobusa, a história fala sobre a chegada do cabritinho José à fazendo de dona Rosa, momento que todos festejaram muito. Mas, quando ele mostrou seu jeito agitado, tudo mudou, os amigos se afastaram. Foi quando uma surpresa inesperada o fez entender qual era o seu verdadeiro papel na fazenda Santa Rosa.

“Além de uma opção de lazer para as famílias que visitam o mall aos finais de semana, o Kids Club by Ponto Literário tem sido uma boa oportunidade de abordar assuntos cotidianos de forma lúdica”, comenta Luis Claudio Nato, superintendente do Alpha Square Mall.

O empreendimento mantém a aferição de temperatura na entrada, tanto dos colaboradores quanto dos visitantes, a obrigatoriedade do uso de máscara e a disposição de totens de álcool em gel nas áreas comuns.

