Alpha Square Mall terá programação de lazer especial de Natal no próximo sábado. Atividades são gratuitas

Foto: Divulgação

Oficinas de cupcake, camarim maluco, entre outras brincadeiras divertidas serão algumas das atrações

O Alpha Square Mall, em Alphaville, terá uma série de atividades temáticas de Natal para as crianças até dezembro, proporcionado momentos “mágicos” e de entretenimento para as famílias em meio ao jardim do shopping. No próximo sábado, 23 de novembro, a programação será composta por oficinas criativas e muita diversão gratuita.

Das 12h30 às 13h30, os pequenos poderão participar de atividades lúdicas em um ambiente interativo e acolhedor. Para quem gosta de colocar a mão na massa, as oficinas de cupcake serão o destaque. As crianças poderão decorar seus próprios bolinhos natalinos em sessões programadas das 14h30 às 15h15 e das 16h às 17h. Além de aprenderem técnicas simples de confeitaria, os participantes levarão para casa suas criações deliciosas.

Outra atração que promete agradar os pequenos é o camarim maluco, onde eles poderão fazer maquiagens temáticas e penteados criativos. O espaço estará aberto das 13h30 às 14h15 e das 17h às 18h.

Além disso, o Papai Noel estará no mall das 12h às 16h para interagir com as famílias, receber as cartinhas com pedidos das crianças, fotografar e tornar o ambiente ainda mais especial.

As oficinas temáticas possuem vagas limitadas e, para participar, é necessário retirar a pulseira de acesso à programação com 30 minutos de antecedência de cada sessão. As atividades estão sujeitas a alteração sem informação prévia. A agenda completa com as atrações promovidas pelo Alpha Square Mall pode ser acompanhada através das redes sociais do empreendimento.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda masculina, feminina e infantil, decoração, espaços com estética, beleza, bem-estar, floricultura e pet shop, entre outros.

Alpha Square Mall – Programação especial temática de Natal

Atrações gratuitas

Dia: 23 de novembro

kids Club Especial de Natal – das 12h30 às 13h30

Oficinas de Cupcake – das 14h30 às 15h15 e das 16h00 às 17h

Camarim Maluco – das 13h30 às 14h15 e das 17h às 18h

*Sujeito a lotação de até 40 crianças por sessão, mediante a retirada de pulseiras com 30 min de antecedência de cada sessão. Entrega presencial, no máximo 2 pulseiras por pessoa. Pulseira pessoal e intransferível. Programação sujeita a alteração sem informação prévia.

Papai Noel: das 12h às 16h

Detalhes da programação nas Redes sociais do shopping: @alphasquaremall

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br