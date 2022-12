Publieditorial – Alpha Square: Shopping em Alphaville é opção para quem busca restaurantes para confraternizações de fim de ano

Fotos: Divulgação

Fredio’s Steakhouse, Bar do Alemão e D’Aldeia no Alpha Square Mall oferecem diferentes cardápios para reunir os amigos em espaços acolhedores e seguros

ano está terminando e muitas empresas já se preparam para as festas de confraternizações e reuniões entre amigos. Essa é uma boa oportunidade para dar uma relaxada e celebrar com os colegas de trabalho, faculdade, familiares e amigos. Pensando nisso e focando no grande volume que este tipo de demanda ocasiona neste período, os restaurantes do Alpha Square Mall, em Alphaville, oferecem opções especiais para quem quiser realizar a confraternização no shopping.

No Bar do Alemão, restaurante que é famoso pelo melhor filé à parmegiana do Brasil, tem um espaço privativo com bar exclusivo e estrutura para música ao vivo, onde a comemoração ficará ainda mais animada. No cardápio, além dos pratos tradicionais da casa, haverá um menu exclusivo para festas com opções de coquetel, finger food, feijoada, entre outros.

O Fredio’s Steakhouse preparou um cardápio diferenciado para os grupos de confraternização, com acompanhamentos, entradas, porções, carnes, sucos, refrigerantes e águas. Custa R$ 189,90 por pessoa.

Outra opção é o D’Aldeia Restaurante, que apresenta um cardápio variado, composto desde por petiscos tradicionais, até opções sofisticadas. O espaço vem conquistando os visitantes pelos diferenciais que se destacam na gastronomia, como os cortes altos de filé mignon e frutos do mar com estilo Mediterrâneo.

“As confraternizações devem coincidir com os jogos da Copa, o que certamente irá aumentar o movimento tanto no shopping quanto nos restaurantes. Durante estes primeiros jogos, já sentimos um crescimento expressivo, inclusive por profissionais das empresas que estão ao redor do mall. A tendência é que este número seja ainda maior pelas confraternizações,” comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

O empreendimento é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Alpha Square Mall – Confraternizações de fim de ano

Bar do Alemão

Reserva: (11) 2680-9111

Fredio’s Steakhouse

Reserva: (11) 95665-8119

D’Aldeia Restaurante

Reserva: (11) 4380-8439 / (11) 97285 – 918

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.