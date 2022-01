Alphaville e Aldeia da Serra – Confira a programação da Feira de Artes, Decoração e Artesanato para este ano

Foto: Júnior Holanda/ Secom Legenda: Feira da Praça Oiapoque de Alphaville

O ano virou e a nova programação da Feira de Artes, Decoração e Artesanato promovida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict) já está pronta, garantindo o lazer das famílias ao longo de 2022.

O evento, que conquistou Barueri graças à sua variedade em produtos e gastronomia, além de clima seguro e aprazível, acontece em Alphaville duas vezes por mês e também na Aldeia da Serra, uma vez por mês.

Com uma média de 80 barracas de artigos variados de arte e artesanato para decorar a casa e presentear e mais 16 pontos de rica gastronomia, entre food trucks, trailers e tendas, a Feira atrai pessoas de todas as idades para um passeio agradável e tranquilo.

Em Alphaville, a atração vai de quinta a domingo (em datas definidas), na Praça Oiapoque. Em Aldeia da Serra, a edição acontece sábado e domingo (em datas definidas) no bolsão do estacionamento entre a avenida Mirim com a avenida dos Patos. O horário de ambas é das 10h às 22h.

Não descuide

As medidas de prevenção contra a Covid-19 continuam mais necessárias do que nunca. Pede-se a manutenção do distanciamento físico, uso de máscaras bem como a constante higienização das mãos com álcool 70. Os comerciantes mantêm álcool em gel à disposição dos visitantes.

Cronograma: