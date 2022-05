Alphaville – Alpha Square Mall celebrará o Dia dos Namorados com campanha comprou-ganhou

Fotos: Divulgação

O Dia dos Namorados está entre as principais datas para o varejo brasileiro. A data deve movimentar o comércio em cerca de R$1,65 bilhões, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Os shopping centers já se preparam para o aumento no volume de vendas, bem como de visitantes para almoço, jantar ou passeio especial, e elaboram ações para atrair a atenção dos consumidores.

No Alpha Square Mall, em Alphaville, a campanha será “O Amor está no ar”, com objetivo de celebrar o sentimento que une os casais e mostrar a importância das demonstrações de carinho no dia a dia, expressadas através de gestos simples, como uma playlist memorável.

Para isso, o empreendimento lança a campanha comprou-ganhou, presenteando os clientes com uma caixinha de som portátil. A promoção acontecerá de 25 de maio a 12 de junho, nas compras a partir de R$ 350. Para contabilizar o valor da promoção, também poderão ser somados diversos comprovantes para serem trocados pelo brinde, que é limitado a um por CPF.

“Tivemos um retorno positivo na ação do Dia das Mães e esperamos repetir o feito para o Dia dos Namorados, tanto em volume de vendas quanto de público. O shopping deve receber muitos casais para desfrutarem dos menus especiais oferecidos pelos restaurantes, serviços de bem-estar e spa etc”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

O shopping em Alphaville foi inaugurado em 2011 e possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos, com diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Serviço:

Campanha: “O Amor está no ar”

Período: de 25 de maio a 12 de junho

*A partir de R$ 350 o cliente ganha caixinha de som portátil

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

