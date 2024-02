Alphaville – Carnaval 2024: DAMP Sorvetes estará aberta todos os dias

Foto: Divulgação

A DAMP Sorvetes, tradicional sorveteria que nasceu no bairro do Ipiranga e virou referência não só na cidade mas também fora dela, estará aberta todos os dias do Carnaval, inclusive na segunda-feira, e com horário ampliado das 10h às 20h.

As casas, localizadas no Ipiranga, Perdizes e Alphaville, oferecem uma variedade de sabores, abrangendo desde os clássicos, como chocolate e creme, até combinações inusitadas como gorgonzola com nozes, queijo brie com damasco, água de rosas e manjericão com amora.

Além dos mais de 100 sabores de sorvetes de massa que se revezam em suas lojas, os clientes também podem desfrutar picolés, bolos de sorvete, cassatas, tartufos e sobremesas geladas individuais.

É uma excelente opção de passeio para toda a família!

Carnaval 2024: DAMP Sorvetes estará aberta todos os dias

A DAMP Sorvetes, tradicional sorveteria que nasceu no bairro do Ipiranga e virou referência não só na cidade mas também fora dela e que tem a solução para derreter o calor e tornar os dias mais frescos e saborosos, estará aberta todos os dias do Carnaval, inclusive na segunda-feira, e com horário ampliado até as 20h.

Com uma mpressionante variedade de sabores que oferece, abrangendo desde os clássicos – como chocolate, morango, limão e creme, até combinações inusitadas como gorgonzola com nozes, queijo brie com damasco, água de rosas e manjericão com amora, a DAMP Sorvetes possui mais de 100 sabores de sorvetes de massa que se revezam em suas lojas, além de picolés, bolos de sorvete, cassatas, tartufos e sobremesas geladas individuais.

As lojas da DAMP Sorvetes são: R. Lino Coutinho, 983 – Ipiranga, São Paulo – SP, 04207-001, das 10h às 20h; na Calçada Régulo, 27 – Centro de Apoio II (Alphaville), Santana de Parnaíba – SP, 05576-100, das 11h às 20h; e Perdizes na R. Wanderley, 1159 – Perdizes, São Paulo – SP, 05011-001, das 11h30 às 20h.

Para mais informações, acesse https://www.dampsorvetes.com.br/ e siga as páginas https://www.instagram.com/dampsorvetes/ e https://www.facebook.com/dampsorvetes/

Serviço:

DAMP Sorvetes

Aberta todos os dias do Carnaval

Matriz: R. Lino Coutinho, 983 – Ipiranga, São Paulo – SP, 04207-001, das 10h às 20h

Alphaville: Calçada Régulo, 27 – Centro de Apoio II (Alphaville), Santana de Parnaíba – SP, 05576-100, das 11h às 20h

Perdizes: R. Wanderley, 1159 – Perdizes, São Paulo – SP, 05011-001, das 11h30 às 20h