Alphaville tem dois casos confirmados do coronavírus

Até ontem, estava confirmado um caso de coronavírus em Alphaville, em um residencial, Alphaville 11, de Santana de Parnaíba. Uma família que voltou de férias no Carnaval, dos Estados Unidos, onde apenas o filho de 13 anos teve a confirmação positiva feita pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, entrou em quarentena de 14 dias em casa.

Na data de hoje, mais um caso foi confirmado no bairro, desta vez de uma moradora, sem identificação do residencial, vertical ou horizental, dentro da cidade de Barueri. Neste caso, segundo levantamento hospitalar, ela esteve em contato com uma pessoa infectada, pois não fez nenhuma viagem recentemente.

Os moradores do bairro seguem apreensivos, buscando máscaras e álcool gel, itens que se esgotam rapidamente, quando chegam às fármácias e hipermercados. Quanto às compras, de modo geral, os estabelecimentos continuam bem abastecidos, não existindo pratileiras esvaziadas. Até o momento, as compras seguem em ritmo normal.

Até o momento, cada cidade possui apenas um caso confirmado. E, Alphaville, por estar dentro das duas cidades, tem dois casos confirmados.