Alphaville e suas cidades – situação atual do coronavírus

Alphaville é um bairro pertencente às cidades de Barueri e de Santana de Parnaíba.

Na data de hoje, o histórico é o seguinte:

Para Santana de Parnaíba, onde apareceu o primeiro caso, de um menino de 13 anos do Alphaville Residencial 11, este ficou em quarentena em sua casa, junto a sua família, depois de passarem o Carnaval em uma estação de esqui nos EUA. Depois, outro caso confirmado, é do Alphaville Residencial 09, sem nenhuma identificação da pessoa. No Condomínio Edifício Ghaia e no Condomínio Tamboré 6, confirmados 1 caso em cada um. E,uma quinta pessoa, esta hospitalizada, por informação da prefeitura. Suspeitos, até o momento, em isolamento, 57 casos.

Para Barueri, o último boletim municipal indicou:

Depois desta divulgação foram confirmados mais 03 casos, nos Condomínios Edifícios One, Beat e Duplex House. Suspeitos, já em isolamento, 77 casos.